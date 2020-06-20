بين الماضي والحاضر رامز أمير يمازح جمهوره بهذه الصورة

السبت 20/يونيو/2020 - 10:45 م
رامز أمير
رامز أمير
فايقة محمد عادل
شارك الفنان رامز أمير جمهوره بصورة جديدة لها بين الماضي والحاضر ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وجاءت الصورة منقسمة نصفين صورته منذ صباه وصورته بالوقت الحالي وعلق قائلا : أهو ده اللي خايف منه ، جبتوا الصورة اللي علي اليمين منين .

وحظيت الصورة تفاعل الكثير معبرين عن إعجابهم الشديد بها حيث علق أحد المعجبين قائلا : قمر في كل حالاتك.

يذكر أن آخر أعمال رامز أمير، مسلسل الأختيار الي عرض في رمضان 2020، وتدور أحداثة حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، وقام ببطولته الفنان أحمد العوضي وأمير كرارة.

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