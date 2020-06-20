حكاية أغنية.. "عاشقة وغلبانة" أضيفت لفيلم "كانت أيام" برغبة من رشدي أباظة.. وأصبحت أنجح أغاني صباح

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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى ميلاد الشاعر الغنائي الكبير محمد حمزة، التي تمر علينا اليوم، وهي "عاشقة وغلبانة".



بدأت الحكاية فى احد الايام كان الموسيقار بليغ حمدي، يتناول الغذاء مع صباح، ورشدي أباظة، فى منزلهما وبعد تناول الغذاء طلب منه "رشدى" اعداد لحن قوي يقدمه بليغ لصباح فقال لهما ان لديه لحن جاهز "عاشقة وغلبانة"، وعندما غنى بليغ اللحن أمامهما انبهر "أباظة" باللحن واعجب به جدًا.



وقرر رشدي أباظة، اضافة الاغنية لفيلم "كانت أيام" الذي كان انتهى تصويره واتصل بالمخرج حلمي حليم، ليعرض عليه الفكرة ولكن المخرج رفض وقال له ان الفيلم انتهت كل مراحله وفي انتظار دور العرض.





ولكن "رشدي" أصر بشدة على ادراج الاغنية ضمن أحداث الفيلم على أمل انقاذ الفيلم وأمام إصرار رشدي أباظة، وافق المخرج على تصوير الاغنية على ان يتم ذلك بسرعة وفعلًا تم تصوير الاغنية بالكامل داخل سيارة مع تركيب مشاهد خارجية

وتم ذلك كله فى يوم واحد وتم اضافة الاغنية للفيلم.



ورغم ان الفيلم لم يحقق اى نجاح يذكر بسبب عدم الاعداد الجيد له وايضا بسبب ظروف حرب 1967 الا ان اغنية بليغ حمدي، "عاشقة وغلبانة" حققت نجاح ساحق كما توقع رشدي أباظة، ولازالت الاغنية حتى هذه اللحظة من أنجح اغانى الشحرورة صباح.



