نادين نسيب تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة نادين نسيب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت نادين جميلة كعاداتها بإطلالة جذابة مرتدية تيشرت باللون الأسود وعلقت قائلة :عطلة سعيدة خلصت تصوير وصار الوقت أخذ بريك طويل ، ونام برجعلكم بس اوعي بعد شي أسبوع.



وعلي صعيد آخر ، تغيبت نادين نجيم عن السباق الرمضاني بسبب تعطل تصوير مسلسلها 2020 بسبب الأزمة التي اجتاحت العالم العربي بسبب فيروس كورونا.



وتواصل نادين تصوير مسلسل “2020” كتابة جابر وبلال شحادات، ويجمع مجدداً النجمين نادين نجيم وقصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.