نادين نسيب تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

السبت 20/يونيو/2020 - 10:36 م
نادين نجيم
نادين نجيم
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة نادين نسيب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نادين جميلة كعاداتها بإطلالة جذابة مرتدية تيشرت باللون الأسود وعلقت قائلة :عطلة سعيدة خلصت تصوير وصار الوقت أخذ بريك طويل ، ونام برجعلكم بس اوعي بعد شي أسبوع.

وعلي صعيد آخر ، تغيبت نادين نجيم عن السباق الرمضاني بسبب تعطل تصوير مسلسلها 2020 بسبب الأزمة التي اجتاحت العالم العربي بسبب فيروس كورونا.

وتواصل نادين تصوير مسلسل “2020” كتابة جابر وبلال شحادات، ويجمع مجدداً النجمين نادين نجيم وقصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.

أخبار تهمك

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الخارجية: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصري وسوداني

منذ ساعة و 17 دقيقة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 3 ساعات

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يوجه رسالة قوية إلى نجم برشلونة بسبب التحكيم

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 10 ساعات

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 10 ساعة

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

منذ 43 دقيقة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:40 م

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

08:32 م

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

07:49 م

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

10:12 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟