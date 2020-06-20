واتفورد ضد ليستر سيتي.. تعرف على نتيجة المباراة وترتيب الفريقين





احتلت مباراة واتفورد ضد ليستر سيتي الأأكثر طلبًا على محركات البحث عبر الإنترنت اليوم، حيث يتابع الجمهور مباريات الدوري الإنجليزي، وفيما يلي تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية معكم، نتيجة مباراة واتفورد ضد ليستر سيتي وترتيب الفريقين بع ملحمة اليوم.





نتيجة مباراة واتفورد ضد ليستر سيتي





احتل التعادل الإيجابى مباراة واتفورد ضد ليستر سيتى بنتيجة (1-1)، وجمعت المباراة الفريقين ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدورى الإنجليزى على ملعب "فيكارج ورد". تقدم لفريق ليستر سيتى بن تشيلويل فى الدقيقة 90 من أحداث المباراة، ثم تعادل كريج داوسون لصالح واتفورد فى الدقيقة 93 من الوقت الضائع.





وشهد الشوط الأول من المباراة على وجود "إسكارفات" تحمل شعار فريق واتفورد فى مدرجات "فيكارج رود" لإشعال حماس اللاعبين فى مواجهة الثعالب تعويضاً لغياب الجماهير.





ترتيب الفريقين بعد المباراة





بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليستر سيتى إلى النقطة 54 فى المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى الإنجليزي، فيما يصل رصيد واتفورد إلى النقطة 28 فى المركز الـ 16.





تشكيل واتفورد و ليستر سيتي





ودخل فريق واتفورد المباراة بتشكيل مكون من: فوستر فى حراسة المرمي، فيمينا، كاباسيلي، داوسون، ماسينا، كابوي، هيوز، سار، دوكوري، بيريرا، ديني.





فيما جاء تشكيل ليستر سيتى كالتالى: شمايكل فى حراسة المرمي، جاستن، ايفانز، سويونشو، تشيلويل، نديدي، تليمانس، ماديسون، البرايتون، بارنز، فاردي.



