فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

السبت 20/يونيو/2020 - 10:12 م
فايلر
فايلر
مصطفى صابر
عبر المدير الفني للأهلي رينيه فايلر، عن غضبه بعد تعثر إدارة الققلعة الحمراء في المفاوضات مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، لضم الأوروجواياني جاستون سيرينو.

كما أن إدارة النادي الأهلي أبلغوا فايلر ، بتعثر مفاوضات جاستون سيرينو، في ظل تمسك إدارة نادي صن داونز بخدمات اللاعب ، بطلب من المدير الفني بيتسو موسيماني، الذي يرفض بشكل قاطع التفريط في اللاعب ، وهو ما أثار غضب المدرب السويسري.

ورغم ذلك طلب فايلر البحث عن بديل بنفس مواصفات سيرينو ، يجيد في مركز الجناح وصناعة اللعب ، لتعويض الفشل في إتمام هذه الصفقة.

وقام مدير التعاقدات بالأهلي أمير توفيق، بتجهيز قائمة تضم عددا من اللاعبين لعرضهم على فايلر ، بعد عودته من سويسرا.

وصرح مدرب فريق صن داونز موسيماني في وقت سابق ، بأنه يرفض رحيل سيرينو مهما كانت المغريات المالية، التي سيقدمها النادي الأهلي.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر رينية فايلر الاهلي رينية فايلر جاستون

أخبار تهمك

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يوجه رسالة قوية إلى نجم برشلونة بسبب التحكيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ حوالي 3 ساعات

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصري وسوداني

منذ ساعة و 18 دقيقة

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

صن داونز يصدم الأهلي

صن داونز يرد على مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

فايلر يطالب الأهلي بضم "سيرينو "

فايلر يرفض التفريط في هذه الصفقة

رسميا.. صن دوانز يقطع الطريق على الأهلي ويجدد تعاقده مع سيرينو حتى 2025

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:40 م

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

08:32 م

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

07:49 م

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

10:12 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟