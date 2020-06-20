"أي كلام في أي كفتة".. إيمي سمير غانم تطل على جمهورها

السبت 20/يونيو/2020 - 10:30 م
ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم
مي مرسي
شاركت الفنانة إيمي سمير غانم فيديو كوميدي جديد بتأثير جديد يجعلها بدقن وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمي سمير غانم بمظهر كوميدي قائلة "انت لا تعرف ماذا يعني الشامبو انت لا تعلم ماذا يعني معطر الجسم" وكتبت تعليقا على الفيديو قائلة "اي كلام في اي كفتة يو دونت نو وات زامينينج اوف شامبو".

وتفاعل الجمهور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "الحمد لله انك مانتي ولد ربنا خلكي بنت حلوة"و "مش طبيعيي وعسسل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم مشاركتها في مسلسل "سوبر ميرو" للسباق الرمضاني عام 2019.

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