مطار الملك فهد يوضح طرق دفع رسوم المواقف بعد العودة

السبت 20/يونيو/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكد مطار الملك فهد الدولي، اليوم السبت، على ضرورة اتباع  وسائل الدفع الإلكترونية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المطار عبر حسابه على "تويتر"، إنه يمكن دفع رسوم المواقف في المطار عبر تطبيق "موقف"، أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، عن الإجراءات المطلوبة من المصاب بفيروس كورونا الجديد(كوفيد19) في الحجر المنزلي للحالات المستقرة.

ودعت الوزارة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة المصابين خلال الحجر المنزلي إلى الالتزام بالهدوء والإستقرار النفسي لأهمية ذلك على قوة المناعة، إضافة إلى إستخدام أدوات خاصة وغسلها بالمياه، مع أفضلية إستخدام أدوات بلاستيكية إن أمكن ذلك، إلى جانب التهوية الجيدة للغرفة التي يستقر فيها المصاب خلال الحجر المنزلي.

أكدت "الصحة" على أهمية إرتداء الكمامة عند إستلام أي أغراض من أي شخص داخل المنزل الذي يرتدي هو الآخر الكمامة مع الالتزام بترك مسافة مترين بينهما، فيما يتم مسح مقابض الأبواب الموجودة في الغرفة بعد لمسها بأي معقم ، إضافة إلى إعتماد المصاب على تطبيقات توصيل الطلبات عند الحاجة إلى تأمين بعض الإحتياجات من خارج المنزل، مع ضرورة تبليغ المصاب للأشخاص الذين يتابعون حالته اليومية بأي ضيق في التنفس أو ظهور أعراض جديدة .

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 214 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.


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مطار الملك فهد لاجراءات فيه رسوم دفع المواقف ارتداء كمامة

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