مفاجأة جديدة بشأن تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي

السبت 20/يونيو/2020 - 10:05 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي

اتخذ النادي الأهلي قرارًا جديدًا في الساعات القليلة الماضية بشأن رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويحاول مسؤولي القلعة الحمراء منذ فترة حسم موقف رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون سواء بشراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته.

واتفق مسئولو المارد الأحمر مع نادي هيدرسفيلد تاون على استمرار رمضان صبحي مع الفريق في حال استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وفي حالة الإلغاء سيعود اللاعب إلى فريقه.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القلعة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.

ولكن قرر مسئولو الأهلي أنه في حالة فشل النادي في شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي في الفترة المقبلة فإنه لن يقوم بطلب تجديد إعارته لموسم أخر وسيوافق على رحيله.

وينوي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيادة مفاوضات الأهلي لشراء عقد رمضان صبحي في الصيف بنفسه.

ويتوقف أمر رمضان صبحي مع الأهلي على موافقته على الاستمرار مع الفريق بالاضافه إلى المقابل المادي الذي يريده هيدرسفيلد للموافقة على بيع عقد اللاعب بشكل نهائي والذي يبلغ 9 مليون يورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب رمضان صبحي الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 19 ساعة

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

زيدان يوجه رسالة قوية إلى نجم برشلونة بسبب التحكيم

منذ أقل من ساعتين

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ ساعتين و 52 دقيقة

وزير الخارجية: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصري وسوداني

منذ ساعة و 15 دقيقة

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

حيلة جديدة من الأهلي بشأن رمضان صبحي

حيلة جديدة من الأهلي بشأن رمضان صبحي

مبلغ ضخم.. الأهلي يحدد قيمة شراء عقد رمضان صبحي

أودينيزي يتحكم في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

مفاجأة.. آخر تطورات مصير رمضان صبحي مع الأهلي

تطور جديد بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:40 م

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

08:32 م

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

07:49 م

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

10:12 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟