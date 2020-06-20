مفاجأة جديدة بشأن تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي





اتخذ النادي الأهلي قرارًا جديدًا في الساعات القليلة الماضية بشأن رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





ويحاول مسؤولي القلعة الحمراء منذ فترة حسم موقف رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون سواء بشراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته.





واتفق مسئولو المارد الأحمر مع نادي هيدرسفيلد تاون على استمرار رمضان صبحي مع الفريق في حال استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وفي حالة الإلغاء سيعود اللاعب إلى فريقه.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القلعة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.





ولكن قرر مسئولو الأهلي أنه في حالة فشل النادي في شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي في الفترة المقبلة فإنه لن يقوم بطلب تجديد إعارته لموسم أخر وسيوافق على رحيله.





وينوي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيادة مفاوضات الأهلي لشراء عقد رمضان صبحي في الصيف بنفسه.





ويتوقف أمر رمضان صبحي مع الأهلي على موافقته على الاستمرار مع الفريق بالاضافه إلى المقابل المادي الذي يريده هيدرسفيلد للموافقة على بيع عقد اللاعب بشكل نهائي والذي يبلغ 9 مليون يورو.



