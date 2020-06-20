بشري تكشف لـ"الفجر الفني" عن أعمالها الفنية القادمة

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قالت الفنانة بشري أن هناك أكثر من مشروع جاري قرأتهم، ولكنها لم تستقر على شيء بعد، مضيفة أن هناك مشروع "عمر"، ولكن الظروف التى يمر بها العالم من أزمة "كورونا"، جعلت المشروع يتأجل.







وأضافت بشري في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، إنها تستغل فترة الحظر هذه في الاستعداد لشخصية مشروع "عمر"، من حيث الشكل.





وأشارت أن مسلسل "داليدا"، التى تسعى لتقديمه، مازال في مرحلة البناء ماقبل الكتابة، كما أوضحت أنه لن يكون مشروعها لعام 2021، لأنه يحتاج إلى وقت كثير للتحضير، مشيرة ربما يكون لعام 2022، إذا صارت الأمور بشكل طبيعي.





يذكر أن آخر أعمال بشري مسلسل "القمر في آخر الدنيا" من بطولتها وشاركها في البطولة كلا من عمرو عابد، سميرة عبد العزيز، ثراء جبيل، هشام إسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي