"الكلام دة محصلش".. اتهام أب بالإعتداء الجنسي على نجله والتقرير الطبي يفجر مفاجآة

السبت 20/يونيو/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات الماضية منشورا يفيد بقيام أب بالاعتداء الجنسي على طفله منذ أن كان عمره سنتين، حتي وصل عمره إلى 10 سنوات.

وأضاف المنشور أن الأب بعد انفصاله عن والدة الطفل، وزواجها من آخر، تركت له الطفل لتربيته، وكان الجيران طوال هذه السنوات يسمعوا صوت الطفل وهو يصرع ويبكي بشكل هستيري، دون أن يهتموا بالأمر.. "ابوه بيضربه علشان يربيه". 

وواصل أنه منذ حوالي أسبوعين، سمع الجيران، صوت صراخ الطفل، وهو يبكي ويخبر والده.. "أنا اتعورت وبخر دم"، وعند تجمع الجيران وكسرهم باب الشقة، وجدوا مقيد نجله بحبل، وممسكا بيده "خرطوم وحزام"، ويعتدي على طفله جنسيًا.

وتلقى خط نجدة الطفل بلاغًا مفاده بقيام أب بالاعتداء الجنسي على طفله وتقييده وتعذيبه، بمدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فحصت الواقعة، وتم تحديد مكان الأب بمدينة كفر الدوار، والتوصل إلى هويته وتبين أنه عمره 69 سنة، منفصل عن زوجته الستينية العمر، وطفلهما "عبد الرحمن" عمره 15 سنة، يقيم بين والديه.

وتمكنت القوات من القبض على الأب، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة... "الكلام ده محصلش".

وبعرض الطفل على مستشفي كفر الدوار لتوقيع الكشف الطبي عليه لم يظهر أي آثار اعتداء جنسي عليه.
 
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جريمة عمرها أربعة أشهر، ارتكبها الأب ودفع ثمنها الابن، الذي قتل رميا بالرصاص، داخل وكره بوسط الزراعات، بمنطقة أوسيم، كما قَتل والده، أحد صبيانه لرفضه دفع الإتاوة.

مع مطلع شهر فبراير الماضي، وقعت مشاجرة بين واحد من أخطر أباطرة الكيف بشمال الجيزة يدعى حميدة مدين، وأحد صبيانه الذين كانوا يعملون معه في تجارة المخدرات، لرفض الأخير دفع الإتاوة التي كان يتقاضاها منهم حيث كان يتقاضى ما يقرب من ألف جنيه من كل منهم، وعندما اشتد الشجار بينهما لإصرار الصبي على عدم دفع الإتاوة، قائلًا له: "ابنك اللي قالنا محدش فينا يدفعلك فلوس تاني اتصرف معاه"، ما أثار غضب "صميدة" نجل حميدة، وقتل المعلم، الصبي رميا بالرصاص، وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة حينها من القبض على المتهم، وصُدر حكما قضائيا بسجنه، وينفذ عقوبته حاليًا خلف القضبان.

والد الصبي المقتول قرر الثأر لنجله، وقتل ابن المتهم الشهير بـ"محمد صميدة" شاب عشريني العمر، سبق اتهامه في عدة قضايا، مثلما قُتل نجله، دون أن يُسجن، حيث استغل وجود خلافات بين الشاب العشريني العمر وآخر يدعى "محمود.ع"، حول تجارة المخدرات، وعلى إثرها أطلق الشهير بـ "صميدة"، طلقات نارية صوب "محمود" أصابه وجري نقله إلى المستشفى، ووقتها قرر والد القتيل الأول "الصبي"، الثأر لنجله، وقتل "صميدة"، لإبعاد الشبهة الجنائية عنه واتهام المصاب بالجريمة.

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