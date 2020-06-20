راؤول خيمينيز يحقق رقما مميزا مع ولفرهامبتون

واصل راؤول خيمينيز نجم فريق ولفرهامبتون مسلسل التألق مع فريقه في الموسم الحالي، بعدما سجل هدفا في مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد.

وكان ولفرهامبتون قد تغلب منذ قليل على وست هام بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ30 للبريمير ليج.

وحقق خيمينيز رقمًا رائعًا هذا الموسم مع ولفرهامبتون بعد هدفه في لقاء اليوم، حيث أصبح الدولي المكسيكي هو أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أهدافًا في كافة المسابقات هذا الموسم.

ووصل خيمينيز بهدفه في مباراة اليوم إلى 23 هدفًا في كافة المسابقات، متساويًا بذلك مع نجم هجوم نادي مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو، والذي يمتلك نفس العدد من الأهداف.

وجاءت أهداف خيمينيز ال23 بواقع 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتسعة أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي، وهدفين في كأس الاتحاد الإنجليزي، في مجموع مشاركات قدر ب45 مباراة.