المؤشر العام للسوق السعودي يحقق ارتفاعات طفيفة 0.6%

حققت البورصة السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعات طفيفة ، مع المخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا قد تؤدي إلى ضعف الطلب على النفط الذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصادها.

وافتتح المؤشر السعودي تعاملات بداية الأسبوع الماضي عند مستويات 7309.80 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 7358.16 نقطة؛ ليسجل بهذا ارتفاعات بنسبة 0.63%.

وسجل إجمالي قيم التداول على الأسهم نحو 291.8 مليار ريال سعودي بالتداول على 3.7 مليار سهم من خلال تنفيذ 1.3 مليون صفقة.

وهذا وقد تصدرت قائمة الأسهم الأكثر نشاطا سهم سابك تلاه سهم دار الأركان تلاه سهم سيرا.