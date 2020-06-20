أول مباراة في الكالتشيو بعد الكورونا.. تورينو يتعثر أمام بارما

السبت 20/يونيو/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
وكالات
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة تورينو ضد بارما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واستأنف الدوري الإيطالي نشاطه اليوم بهذه المباراة ولك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان مقررا أن تقام هذه المباراة في 18 مارس الماضي لكنها تأجلت كواحدة من أربع مباريات تأجلت من المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وتبدأ فعاليات المراحل الـ12 الأخيرة من الدوري الإيطالي لها الموسم بداية من بعد غد الاثنين وذلك بعد إقامة هذه المباريات الأربعة اليوم وغدا.

وكان تورينو البادئ بالتسجيل عن طريق نيكولاس نيكولو في الدقيقة 15 وتعادل جوراي كوشكا لفريق بارما في الدقيقة 31 .

وسنحت الفرصة لتورينو للتقدم في بداية الشوط الثاني حيث حصل سيموني إيديرا على ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 47 ولكن أندريا بيلوتي أهدرها في الدقيقة التالية حيث تصدى لها حارس مرمى بارما.

وباءت جميع محاولات الفريقين بالفشل فيما تبقى من المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل.

ورفع تورينو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر علما بأنها النقطة الأولى للفريق بعد ست هزائم متتالية.

ورفع بارما رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع في جدول المسابقة.

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تورينو بعد كورونا بارما الدوري الإيطالي

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