الدوري اليوناني.. كوكا يدخل قائمة أولمبياكوس أمام باناثينايكوس

أعلن المدير الفني لفريق أولمبياكوس بيدرو مارتينز عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة باناثينايكوس غدا الأحد على ملعب كارايسكاكيس لحساب الجولة الثالثة من التصفيات النهائية لتحديد بطل دوري السوبر اليوناني.





ودخل أحمد حسن كوكا في قائمة اللاعبين استعدادا للمباراة، حيث ضم بيدرو 22 لاعبا وهم :









يالذكر أن نادي أولمبياكوس يحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعد أن فاز في الجولة الأولى على باوك سالونيكا بهدف دون رد، وفي الجولة الثانية على أريس سالونيكا بثلاثة أهداف لهدف.