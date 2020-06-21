تصريح قوي لوزير الخارجية بشأن قطر

قال سامح شكري، وزير الخارجية: إن موقف الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" ثابت ولم يتغير فيما يتعلق بالقضية القطرية.





وأوضح وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، إن موقف الرباعي العربي ثابت على ما هو عليه ولم يتحدث أي تغير، مضيفًا أن ملفات الرباعي العربي كبيرة وليست قاصرة على قطر فقط.





وأوضح أن هناك تنسيق بين مصر والسودان في ظل تأثر الدولتين بالموقف الإثيوبي في قضية سد النهضة.





وأشار إلى أن هناك تنسيق كبير بين مصر ودول المغرب العربي، فيما يتعلق بالأزمة الليبية، سواء المغرب أو تونس أو الجزائر.



