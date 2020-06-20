ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3256 في اليونان

السبت 20/يونيو/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم السبت، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصبح إجمالي أعداد المصابين 3256 داخل البلاد، لافتة إلى أنها لم تسجل إلا حالة وفاة واحدة فقط اليوم، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 190 شخصًا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,858 مليون إصابة، بينهم أكثر من 464 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,717 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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