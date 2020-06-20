"بتحرم شخص أخر".. أستاذ المناعة يحذر من تخزين أدوية الـ "كورونا"

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انتقد الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، تخزين بعض المواطنين أدوية رفع المناعة خوفًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن من يخزن الأدوية يحرم شخص أخر من العلاج.



وأضاف "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء السبت أن الكورونا مراحل ودرجات؛ وكل مرحلة لها طريقة معينة في التعامل، ونحن لا نأخذ علاج بشكل مباشر لقتل الكورونا، معقبا: "الفيروس عمل 14 مرة من التحور:.



وتابع أستاذ المناعة: المضاد الحيوى لا يؤثر في الفيروسات بشكل عام ويؤخذ للحماية من العدوى البكتيرية، بينما مضادات الأكسدة لها علاقة بالمناعة ولكن يمكن الحصول عليها من الأغذية وهذا أفضل وإذا لم أستطع الحصول عليها من الممكن استخدام الأدوية والفيتامينات، ولابد ان يعرف المواطن أن هناك فيتامينات تختزن في الدهون وتسبب تسمم مثل فيتامين أ ود أما فيتامين سى ينزل مع البول.



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالة وفاة.