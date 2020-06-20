خاص.. مصطفى محرم عن "الإمبراطور": أنا من صنعت أحمد زكي ولم يكن أسطورة.. وأتوقع عدم نجاح المسلسل

السبت 20/يونيو/2020 - 10:12 م
أحمد زكي
أحمد زكي
ريهام كمال

استنكر الكاتب الكبير مصطفى محرم، تحويل حياة الفنان الراحل أحمد زكي، إلى مسلسل تليفزيوني، يُعرض في موسم دراما رمضان المقبل.

وتواصل "الفجر الفني" مع الكاتب الكبير مصطفى محرم، لمعرفة رأيه عن المسلسل الذي سيتناول حياة الفنان الكبير أحمد زكي، وتوقعاته للعمل، وذلك بعد الإعلان عن تقديمه لمسلسل يتناول حياة الفنان الكبير محمد فوزي.

وقال مصطفى محرم في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "أنا من أدخلت أحمد زكي في دور كبير وصنعت منه نجمًا سينمائيًا، كذلك فيلم الراقصة والطبال، وغيرها من الأفلام".

وأضاف: "أحمد زكي لم يكن أسطورة وأفلامه لم تأتي بإيرادات، وهو ممثل عادي، غير الممثل "جيمس دين" الذي كان أسطورة في التمثيل وتوفى في سن صغير".

وتابع: "لم يكن أحمد زكي ممثل القرن، كان في عصره نجوم كبار مثل نور الشريف، محمود عبد العزيز، محمود ياسين، وعادل إمام، واحد عمل ظل أكثر من 40 عامًا متربعًا على عرش الكوميدية، أما هو أي عرش يتربع عليه".

وأشار أن المنتج رمسيس نجيب، قال لـ" أحمد زكي": "انت ممكن تكون ممثل بس مش نجم".

وعن توقعاته للعمل قال مصطفى محرم: "أتوقع عدم نجاح المسلسل الخاص بالفنان أحمد زكي، وضد توقيت تنفيذه في الوقت الحالي لعدم وجود فارق زمني كبير، لأن الجمهور يدرك حياته وأعماله جيدًا".

ومن الجدير بالذكر أن الكاتب الكبير مصطفى محرم، أشهر أعماله لكتابة السيناريو للأفلام السينمائية، منها: "ليل وقضبان، أهل القمة، ليلة القبض على فاطمة، الحب فوق هضبة الهرم، الغرقانة"، واتجه منذ منتصف التسعينات نحو الكتابة للدراما التليفزيونية، من مسلسلاته: "لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، ريا وسكينة، زهرة وأزواجها الخمسة".

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