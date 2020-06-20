الولايات المتحدة تسجل 32,218 إصابة جديد بكورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية عن ارتفاع في عدد المصابيين بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ حيث وصل عدد الحالات المؤكد أصابتها بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 32,218 حالة، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالولايات المتحدة منذ بداية تفشي المرض إلى اليوم 2,215,618 حالة.

وسجلت وزارة الصحة 690 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة نتيجة الفيروس 119,055 حالة وفاة حتي الآن.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,858 مليون إصابة، بينهم أكثر من 464 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,717 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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