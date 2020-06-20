بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يتعادل مع برمنجهام بالتشامبيونشيب

السبت 20/يونيو/2020 - 09:41 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
مصطفى صابر
شارك النجم المصري أحمد حجازي والحترف ضمن صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في تعادل فريقه سلبيا أمام برمنجهام سيتي، مساء اليوم السبت، في منافسات الأسبوع 38 من دوري الدرجة الأولى "التشامبيون شيب".

وشارك أحمد حجازي في المباراة كاملة، وذلك في أولى مباريات الفريق بعد العودة من فترة التوقف التي استمرت لـ3 أشهر بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19". 

ورفع وست بروميتش رصيده إلى النقطة 71 في صدارة جدول الترتيب، متساويا مع ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني والذي لعب أقبل مباراة من وست بروم.

يذكر أن يتبقى 8 مباريات على انتهاء البطولة ، ويقترب ويست بروميتش من الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مرة أخرى، حيث هبط في موسم 2017 – 2018 إلى التشامبيون شيب وفشل الموسم الماضي في الصعود.

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