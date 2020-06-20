أمريكا.. الإدارة تعتزم إجبار "بولتون" على الوفاء بالتزاماته

السبت 20/يونيو/2020 - 09:27 م
المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي - بولتون
المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي - بولتون
وكالات

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم السبت، أنه "يعتزم إجبار المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون، على الوفاء بالتزاماته بعدم الكشف عن معلومات سرية، رغم رفض القضاء منع نشر كتاب ذكرياته المثير للجدل".

وعلق المكتب الصحفي للبيت الأبيض على قرار المحكمة رفض طلب الحكومة الأمريكية منع بولتون من نشر كتابه عن فترة عمله في البيت الأبيض، قائلاً: إن "الحكومة تعتزم إجبار بولتون على الوفاء بشروط الاتفاقيات (حول عدم الكشف عن المعلومات)، وضمان عدم حصوله على أي فوائد من قراره المخجل وضع رغبته بالأموال والاهتمام به فوق التزاماته بحماية الأمن القومي".

ولفت البيت الأبيض إلى أن المحكمة متفقة مع موقف الحكومة في ما يخص "الخطر" على الأمن القومي الذي يمثله كتاب بولتون، مضيفاً أن "المحكمة رفضت طلب منع نشر الكتاب فقط على اعتبار أن محتوياته قد انتشرت بشكل واسع، مما يمنع بولتون من الاستفادة من نشر الكتاب بالشكل المطلوب".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد نقلت في وقت سابق، مقتطفات من كتاب ذكريات بولتون حول صياغة القرارات في البيت الأبيض، انتقد فيه ترامب بشدة، وكشف عن تفاصيل محرجة كثيرة حوله، مما أثار رد فعل غاضبا من الإدارة الأمريكية ومن ترامب شخصيا، وتسعى إدارة ترامب لمنع نشر الكتاب، الذي من المتوقع أن يصدر هذا الشهر.

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