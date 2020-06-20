سيميوني يُعلن تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة بلد الوليد

السبت 20/يونيو/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بلد الوليد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أوبلاك.

خط الدفاع : تريبير - خيمينيز - هيرموسو - مانو سانشيز.

خط الوسط : يورينتي - هيريرا - بارتي - ليمار - جواو فيليكس.

خط الهجوم : ألفارو موراتا.

بينما تأتي دكة البدلاء لفريق أتليتكو مدريد :-

أدان - أرياس - لودي - سافيتش - كوكي - ساؤول - فيتولو - كاراسكو - توني مويا - انخيل كوريا - سابونيتش - دييجو كوستا.

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