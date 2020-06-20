مفاجأة مدوية.. مدرب المقاولون يكشف سر فشل انتقال محمد صلاح إلى الأهلي (فيديو)

السبت 20/يونيو/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، وأحد أبرز نجوم ذئاب الجبل، عن سر فشل انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول إلى الأهلي.

 

وأكد عودة، أن محمد صلاح كان قريب من الانمضام للنادي الأهلي خلال فترة تواجده في المقاولون العرب .

 

وتابع عودة في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 1"، أن صلاح تلقي عرض ضخم من النادي الأهلي لضمه ووافق صلاح على اللعب للقلعة الحمراء وأيضا المقاولون.

 

وأكمل نجم المقاولون، أنه في نفس وقت عرض الأهلي، تلقي صلاح عرضا من بازل السويسري لذلك فضل محمد صلاح الاحتراف الخارجي.


وكان صلاح قد انتقل لصفوف بازل السويسري موسم 2011-2012، بعدما تألق مع المقاولون العرب، وحقق نجاحا كبيرا لينتقل بعدها لصفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

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