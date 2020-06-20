أمير المدينة المنورة يشكر القيادة على عودة الحياة لطبيعتها

السبت 20/يونيو/2020 - 09:14 م
الأمير فيصل بن سلمان
الأمير فيصل بن سلمان
الفجر السعودي
أعرب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة الحياة لطبيعتها والدعم الكبير لكافة القطاعات الحكومية في مواجهة جائحة كورونا بما يضمن سلامة المواطن والمقيم.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية،

فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:

أولا: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة ما يلي:

ـ التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.

الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

ـ ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى.

-تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

ثانياً: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

ثالثا: استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

رابعًا: التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشدد المصدر المسؤول على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاجراءات عودة طبيعتها شكر القيادة الحياة أمير المدينة المنورة

أخبار تهمك

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ أقل من ساعتين

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر مستعدة لتسليح الشباب الليبي

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ ساعتين

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يوجه رسالة قوية إلى نجم برشلونة بسبب التحكيم

منذ أقل من ساعة

زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. خليفة صلاح يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

منها رفع الحظر جزئيا.. 7 قرارات جديدة من الملك سلمان

السعودية: السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة عدا مساجد مكة اعتباراً من الأحد المقبل

صلاة الجماعة والسفر الداخلي.. هكذا عادت الحياة الطبيعية في السعودية

الطيران المدني السعودي يستأنف الرحلات الداخلية اعتباراً من الأحد المقبل

السعودية تسمح بالتجول الجزئي في مكة من 6 صباحًا وحتى 3 مساءً بداية من 8 شوال

الطيران السعودي يضيف مطاري الجوف وعرعر ضمن استئناف الرحلات الداخلية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

07:49 م

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

07:55 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟