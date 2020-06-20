السعودية تلتزم بالتعريفة الجمركيةعلى السلع بالنسب المحددة من منظمة التجارة العالمية

السبت 20/يونيو/2020 - 09:19 م
السلع
السلع

كشف مجلس الوزراء السعودي أنه قرر أن تكون التعرفة الجمركية لمجموعة من السلع، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية.

 

ويبلغ الرسم المطبق حالياً  على جميع تلك السلع 5 %، بينما يبلغ السقف في المنظمة أكثر من 5 % ويصل في بعضها إلى 20 %.

 

وتشمل قائمة تلك السلع منتجات متنوعة، غذائية (كالألبان ومشتقاتها والنِّشا والعسل الصناعي وغيرها)، وغير غذائية كأحواض الاستحمام ومغاسل الأيدي والأسلاك والمواسير والأنابيب بمواصفات مختلفة، والأسلاك الشائكة، والجلود المهيأة أكثر بعد الدباغة، وغير ذلك.

 

وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، جاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي المشتملة على برقية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي في شأن طلب الموافقة على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس الصناعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة

 

 

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