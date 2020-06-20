استعدادًا لعودة الدوري.. بيراميدز يجري المسحة الأولى للاعبيه

السبت 20/يونيو/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي

خضع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي وباقي أفراد الفريق لاختبار المسحة الأولى لاكتشاف فيروس كورونا استعدادا لعودة النشاط الرياضي والتدريبات بعد قرار وزارة الشباب والرياضة والحكومة باستئناف الكرة من جديد.

وتم اجراء المسحة الأولى قبل إجراء مسحة ثانية بعد أيام يتحدد بناء على نتيجتها موعد العودة للتدريبات استعدادا لخوض مباريات الدوري المحدد لها يوم ٢٥ يوليو المقبل.

وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.

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عودة النشاط بيراميدز الدوري المصري

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