بالصور.. جدول امتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها بساعات

جدول امتحانات الثانوية العامة ، ساعات قليلة تفصلنا عن الاختبارات التي سيؤديها طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة والتي تأتي في ظروف خاصة جدًا نظرًا لتفشي كورونا في البلاد، وإجرائها وفق تدابير احترازية كشفت عنها الدولة المصرية للحفاظ على أمن وسلامة طلابنا.





جدول امتحانات الثانوية العامة





وتصدر جدول امتحانات الثانوية العامة تريند محرك البحث جوجل، بعدما زاد البحث عليه من قبل الطلبة وأولياء الأمور، من أجل الاطمئنان على المواد التي يستذكرها أبناؤهم، وفي محاولة لطمأنة النفس بشأن الامتحانات التي تأتي في ظروف استثنائية.





أول مادة في جدول امتحانات الثانوية العامة





ويؤدي الطلاب غدًا الأحد الموافق الـ21 من يونيو الجاري، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019،2020، بدايةً بمادة اللغة العربية بعد خروج مادة التربية الدينية من الجدول، على أن يبدأ الامتحان 10 صباحا ولمدة 3 ساعات.





تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة





وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة على النحو التالي: الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.





جدول امتحانات الثانوية العامة يستثني هذه المواد





وتخرج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول امتحانات الثانوية العامة على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بعد قرار وزارة التربية والتعليم.







