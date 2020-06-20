جمارك السويس تحصل رسوم بقيمة10 مليون جنيه بعد الافراج الجمركي عن عدد من السيارات

السبت 20/يونيو/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر

أعلنت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أنها نجحت خلال شهر  مايو  الماضي  في الافراج عن 49 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى.


وأضافت إدارة جمارك السويس في بيانا لها، إنه تم الأفراج خلال نفس الفترة  عن سيارتى إعفاءات لذوي الإحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه  بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 4 مليون و 47 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 3 مليون و 774 ألف جنيه والضرائب .

 

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر مايو 2020 عن 51 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين و 847 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 7 مليون و 821 ألف جنيه

 

 

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر مايو 21 سيارة كما تم إعادة تصدير  39 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .

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