جمارك السويس تحصل رسوم بقيمة10 مليون جنيه بعد الافراج الجمركي عن عدد من السيارات
أعلنت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أنها نجحت خلال شهر مايو الماضي في الافراج عن 49 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى.
وأضافت إدارة جمارك السويس في بيانا لها، إنه تم الأفراج خلال نفس الفترة عن سيارتى إعفاءات لذوي الإحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه بلغت الضرائب
والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 4 مليون و 47 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة
القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 3 مليون و 774 ألف جنيه والضرائب .
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك
السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر مايو 2020 عن 51 سيارة ركوب ملاكى
وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين و 847 ألف جنيه ويبلغ إجمالى
الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة
عنها حوالى 7 مليون و 821 ألف جنيه .
من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات
المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر مايو 21 سيارة كما تم
إعادة تصدير 39 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .