"الوحيدة اللي عرفت تجسد دور المرأة المثيرة".. هيفاء وهبي تتحدث عن هند رستم

السبت 20/يونيو/2020 - 09:36 م
هند رستم
هند رستم
مي مرسي
تحدثت الفنانة هيفاء وهبي معبرة عن مدى حبها للفنانة هند رستم قائلة " مووت فيها يعني نحنا محظوظين بالعالم ان كان عندنا نجمة كبيرة بهالجمال وبهالرقي".

وأضافت هيفاء وهبي من خلال استضافتها في برنامج "المفاجأة" المذاع على قناة " MBC"،معبرة عن جمال هند رستم قائلة " قدمت أدوار قدمت كل أنواع الشخصيات ويمكن هي الممثلة الوحيدة أنا برأيي قدمت صورة المرأة المثيرة بأرقى صوة ممكنة".


وتابعت "وهبي" متحدثة عن الفيديو كليب الذي قامت فيه بتقليد هند رستم قائلة تقليد مشهد من مشاهدها ديه كانت فكرة مخرج لنعمل فيديو كليب ولبسنا نفس الاكسيسروس نفس القصة نقس كل شئ بخاف أقلدها مقارنة صعبة".

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