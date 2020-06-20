باسم ياخور يحتفل بعيد ميلاد ابنه بالرغم من كورونا

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شارك الفنان باسم ياخور صورة من أحدث جلسات تصوير له مع عائلته محتفلا بعيد ميلاد ابنه وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفديوهات "إنستجرام".



وكتب "ياخور" تعليقا على الصورة قائلا "11 سنة من الحب كل سنة وانت سالم يا حبيب القلب"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "انشالله عقبال الميت سنة"، وقال آخر "وإنشالله تشوفه بأعلى المراتب وتشوف عيال عياله".



يذكر أن آخرأعمال الفنان باسم ياخور مشاركته في السباق الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل "حرملك2"،"ببساطة2"، وأيضا ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي".