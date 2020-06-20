زيدان يوجه رسالة قوية إلى نجم برشلونة بسبب التحكيم

السبت 20/يونيو/2020 - 08:58 م
زيدان
زيدان
مصطفى صابر
علق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد ، اليوم السبت، على تصريحات جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني  ، التي ألمح فيها لمجاملة الحكام "للمرينجي".

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال سوسييداد الأحد في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني  قال زيدان : " بالطبع لا، أنا لا أعتقد هذا"، وذلك في رد مقتضب على سؤاله بشأن تصريحات بيكيه".

وتابع : " لن أعلق على ما قاله جيرارد بيكيه لأنه يمكن أن يحدث العكس ، كل شخص له رأيه وأنا أفكر في مباراة غد وحسب".

 وأنهى زيدان حديثه أنه لا يتدخل في تصريحات لاعبيه قائلاً : "اللاعبون أذكياء يمكنهم التفكير في أشياء والإفصاح عنها ، أحياناً يمكنهم أن يخطئوا ولكنني لا يمكن أن أقول لهم أبداً ما عليهم قوله".

يذكر أن حقق ريال مدريد الفوز على نظيره فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ  في إطارمنافسات الدوري الإسباني في المباراة التي شهدت تألق كريم بنزيما الذي سجل هدفين وعودة نجم المرينجي أسينسيو من الإصابة.

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