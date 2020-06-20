الحكومة الألمانية توجه شكرا خاصا لأندية البوندسليجا

حرص شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، على توجيه الشكر إلى أندية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) على الترويج لتطبيق التحذير من كورونا.

وقبل مباراة هيرتا برلين أمام باير ليفركوزن في مسابقة الدوري، قال زايبرت لمحطة (سكاي) اليوم السبت:" كرة القدم ورابطة الأندية والأندية أظهرت أن لديها قوة مجتمعية، وأن لديها المزيد لتقوله خارج الملعب".

ووصف زايبرت دعم الدوري لنشر التطبيق بأنه أمر :" رائع، وهذه ليست قيما صغيرة".

يُذْكْر أن الجولة الثالثة والثلاثين والجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الدرجة الأولى في الدوري الألماني والدرجة الثانية، شهدتا وضع شعار التطبيق على أكمام قمصان لاعبي الأندية الألمانية الـ36 بدلا من شعار المنافسة.

وكان كريستيان زايفرت، المتحدث باسم رئاسة رابطة الدوري الألماني، أوضح في بيان: "من واجبنا استغلال نطاق امتداد البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية للفت الاهتمام إلى هذا العرض في كل أنحاء ألمانيا".

وكان التطبيق، الذي تم تطويره بتكليف من الحكومة الاتحادية في برلين، قد دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، وبوسع التطبيق أن يقيس ما إذا كان مستخدمو الهواتف المحمولة قد اقتربوا من بعضهم البعض لمسافة تقل عن نحو مترين لفترة طويلة.

وإذا جاءت نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا إيجابية بالنسبة لأحد المستخدمين، وقام هذا الشخص بمشاركة النتيجة على التطبيق، فإنه سيبلغ بقية المستخدمين بأنهم اقتربوا من شخص مصاب، وهو ما يتيح للشخص الذي لا تظهر عليه الأعراض أن يجري اختبار الكشف عن الفيروس على نفقة التأمين الصحي.

ووفقا لتصريحات زايبرت، فإن التطبيق تم تحميله لأكثر من 10.5 مليون مرة حتى الآن.