التعليم تعلن انتهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة (فيديو)

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الاستعدادات النهائية؛ لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ غدًا الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠.





ونشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، يتضمن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتوزيع أدوات التعقيم والوقاية اللازمة على لجان السير في جميع أنحاء الجمهورية، كما تم الانتهاء من تعقيم جميع المدارس واللجان، والانتهاء من كافة الترتيبات لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن يحافظ على سلامة الطلاب.

وتنطلق غدا الأحد الموافق 21 يونيو امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية لتبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد الغير مضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل، ويأتى الجدول كالتالى: الأحد 21/6/2020: لغة عربية، الخميس 25/6/2020: اللغة الإنجليزية، الأحد 28/6/2020: ديناميكا، الخميس 3/7/2020: استاتيكا، أحياء، وفلسفة، الثلاثاء 7/7/2020: فيزياء، وتاريخ، الأحد 12/7/2020: كيمياء، وجغرافيا، والثلاثاء 14/7/2020: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19/7/2020: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس، والثلاثاء: 21/7/2020: جبر، وهندسة فراغية.

واستعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي بتأمين وتعقيم كامل لامتحانات الثانوية العامة فى ظل أزمة فيروس كورونا حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالب طالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم فقد تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم وقد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس السبت من التعقيم الكامل لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية.