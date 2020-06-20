"لوريل وهاردي".. أشرف عبد الباقي يستعيد ذكريات فيلم "رشة جريئة"

السبت 20/يونيو/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان أشرف عبد الباقي صورة من فيلم "رشة جريئة" والذي جمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفديوهات "إنستجرام".

وكتب "عبد الباقي" تعليقا على الصورة قائلا "لوريل وهاردي..حد يعرف الصورة ديه من فيلم إيه" وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها ردود الجمهور على سؤاله قائلين "رشة جريئة".

فيلم "رشة جريئة" بطولة أشرف عبد الباقي وياسمين عبد العزيز وتم طرحه عام 2001 وهو من تأليف ماهر عواد وإخراج سعيد حامد.

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