بالرغم من قضائه شهر العسل.. محمد الشرنوبي يعيش قصة حب بعيدا عن زوجته

السبت 20/يونيو/2020 - 09:03 م
مي مرسي
يعيش الفنان محمد الشرنوبي هذه الأيام أروع أيام بحياته حيث يقضي شهر العسل مع زوجته راندا رياض وذلك عقب إعلانهم عقد القران قبل أيام قليلة.

وبالتزامن مع شهر العسل يتم عرض مسلسل "ليه لأ" والتي يعيش فيها قصة حب مع أمينة خليل حيث وجد حسن وهو محمد الشرنوبي أنه لا يتوافق مع "بسنت" ووجد التوافق بينه وبين "ملك" وهي أمينة خليل وتشهد الحلقات عدد من اللقطات الرومانسية التي تجمعهم.

ويتحدث مسلسل "ليه لأ" عن رغبة الشباب في سن الثلاثين فللتحر والعيش بإستقلال بعيداعن عائلتهم وعن عادات وتقاليد المجتمع المصري الذي يعيش فيه والذي يحصر البنت في سن معين للزواج.

"ليه لأ" تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم وهو سيناريو دينا نجم ومجدي أمين ويشارك فيه عدد من الفنانين بجانب أمينة خليل ومحمد الشرنوبي

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