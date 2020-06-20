إيطاليا تسجل ارتفاعاً طفيفاً في وفيات فيروس كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء اليوم السبت، أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة و262 إصابة جديدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت السلطات الصحية، أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 34610 حالة، فيما بلغت الإصابات 238275 حالة، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات النشطة بواقع 331 حالة ليبلغ 21212.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,822 مليون إصابة، بينهم أكثر من 464 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,662 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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