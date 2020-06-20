دراسة حكومية تكشف كيف أثرت أزمة كورونا سلبا على دخل الأسر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن نسبة 26.2% من الأفراد المشتغلين بالأسر المصرية فقدوا عملهم نهائيًا بسبب كورونا.

جاء هذا خلال دراسة أعدها الجهاز عن حياة الاسرة المصرية خلال أزمة كورونا، وحدد الجهاز التوقيت الزمني لإعداد الدراسة من نهاية شهر فبراير وحتى شهر مايو.

وتتوقع الدراسة ايضا، أن 48% من الأسر المصرية ستشهد انخفاضا في دخلها خلال الفترة المقبلة بسبب الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الحكومة والتي تسببت في تعطل جزئي اقتصاد.

وأضافت الدراسة، أن 50.3% من الأسر المصرية لجأ للاقتراض والسلف لمواجهة نقص الدخل الذي واجههم بسبب فيروس كورونا، ونسبة 73.5% من المشتغلين في مصر انخفض دخلهم بسبب انتشار فيروس كورونا.كما أن 33.2% من الأسر المصرية تعاني من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات.



