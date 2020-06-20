عبداللطيف الهجول: واجهنا "كورونا" بالفن الساخر وهدفنا توعية الجميع من هذا الفيروس

السبت 20/يونيو/2020 - 08:05 م
عبداللطيف الهجول
عبداللطيف الهجول

قال الفنان والمنتج العراقي المسرحي عبداللطيف الهجول، إن مسارح دولة العراق في انتظار نقلة نوعية جديدة بعرض مسرحية كوميدية عن أزمة كورونا، من المقرر أن تظهر للنور نهاية الشهر الحالي عبر القناة الرسمية للمسرح العراقي.

 

وكشف العراقي عبداللطيف الهجول، في تصريحات صحفية اليوم لقناة سامراء العراقية، أن المسرحية كوميديا هزلية ساخرة هدفها توعية الجميع من هذا الفيروس الذي قضى على عدد كبير من الأشخاص ومازال يحصد الكثير من الأرواح بسبب قلة الوعي بهذا الفيروس الفتاك.

 

وأضاف "الهجول" بأن المسرحية يشارك فيها ولأول مرة عدد كبير من كبار النجوم فى العراق سيتم الكشف عن أسمائهم تباعا، وهي من إخراج محمد المساعيد، ومن إنتاج شركة برودكشن فور.

 

مضيفًا بأن المسرحية من المقرر عرضها على التلفزيون بعد عرضها بأيام على اليوتيوب عقب اتخاذ الإجراءات والتصاريح اللازمة.

 

يذكر أن عبداللطيف الهجول، شارك في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية داخل العراق منها "الفندق" و"ماكو بغداد" و"أيام الأجازة".

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