إيفرتون ضد ليفربول.. ننشر موعد المباراة والقنوات الناقلة لها

إيفرتون ضد ليفربول.. ننشر موعد المباراة و القنوات الناقلة لها

تصدرت مباراة إيفرتون ضد ليفربول مؤشرات بحث الإنترنت اليوم السبت 20 يونيو 2020 في مصر، حيث يتابع عشاق الدوري الإنجليزي مباراة إيفرتون ضد ليفربول، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول، بالإضافة إلأى القنوات الناقلة.

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول

وعن موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول، ستقام المباراة غدًا الأحد الموافق يوم 21 يونيو لعام 2020 على ملعب " جوديسون بارك" في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت أبوظبي ودبي.





يحتاج الضيوف، الريدز لتحقيق الفوز ضد إيفرتون ليتبقى لهم فوزًا أخرًا لكي يحققوا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن النادي الإنجليزي منذ 30 عامًا أي قبل المسمى الحالي للبريميرلييج.



ويحتل إيفرتون المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، فيما يأتي ليفربول في الصدارة برصيد 82 نقطة كاملة حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة هذا الموسم وتعادل في مباراة أخرى في 29 جولة.



القنوات النقالة لمباراة من إيفرتون ضد ليفربول



