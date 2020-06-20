زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن إصابة نجم المرينجي من إصابة عضلية لم يتم تحديد خطورتها بعد وفي انتظار الفحوصات الطبية المفترض خضوعها له.





وخلال تصريحات صحفية قال زيدان : "أرى أن لاعب الفريق الشاب، البرازيلي رينير خيسوس ، جيدا لأنه لاعب شاب ولديه مستقبل".









وتابع : " لقد تدرب رينير خيسوس في التدريبات الجماعية معنا للتو ، ولكن للأسف أصيب في الساق ولا نعلم ماهية الإصابة".









وأضاف : "لم يحى اللاعب الشاب بفرصة المشاركة مع الفريق الأول في المنعطف الأخير من بطولة "الليغا"، ولكنه شارك بالفعل مع فريق الشباب (كاستيا) تحت قيادة راؤول جونزاليس ودائماً ما تواجد في التدريبات تحت إمرة الفرنسي "زيزو".





وأكد مدرب ريال مدريد : "ما أظهره رينير خيسوس خلال الأيام التي تدرب فيها معنا أنه لاعب ذو جودة ومستقبل آمن".





يذكر أن فاز ريال مدريد على نظيره فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في إطارمنافسات الدوري الإسباني في المباراة التي شهدت تألق كريم بنزيما الذي سجل هدفين وعودة نجم المرينجي أسينسيو من الإصابة.



