مصدر بالزمالك: نواجه صعوبات في عودة المحترفين.. ولن نلعب أي مباراة بدونهم

السبت 20/يونيو/2020 - 08:02 م
الزمالك
الزمالك
أحمد السيد
واصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور كل قرارات اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، بخصوص إستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :" النادي يواجه صعوبات كبيرة في عودة لاعبيه المحترفين خلال الفترة الحالية بسبب توقف رحلات الطيران في أغلب بلدان العالم".

وأضاف المصدر ذاته بأن النادي متمسك برفضه إستئناف مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي، لعدة أسباب مالية وطبية وغيرها من الأسباب التي قد تتسبب في عمل نتائج عكسية على الأندية في حال إستكمال الدوري.

وتابع :" الزمالك لن يخوض أي مباريات بدون لاعبيه المحترفين، لأن هؤلاء اللاعبين يحصلون على مستحقاتهم من العملة الصعبة، ومن الصعب اللعب بدونهم".

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل  في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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