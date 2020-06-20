كارمن سليمان وزوجها يستعدان لمفاجأة كبيرة

Advertisements







تحرص الفنانة كارمن سليمان على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".







ونشرت كارمن سليمان عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الخاص بها هى وزوجها.





وعلقت قائلة"‏ميعادنا يوم الثلاثاء ٢٣-٦ الساعة ٩ مساءًا بتوقيت مصر في

I Read Club Season 2

هنكون معاكوا لايف من صفحة فيسبوك I Read .. هنستناكوا".







نبذة عن كارمن سليمان:





مطربة مصرية، وهي الفائزة بلقب "نجمة العرب" من برنامج آراب آيدول الموسم الأول، حصلت علي بكالوريوس أعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق، ذاع صيتها منذ اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول على قناة إم بي سي 1، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة. كارمن سليمان ولدت في عائلة محافظة فوالدتها تتمتع بصوت رائع ولكنها لم تحترف الغناء وجدت الموهبة بابنتها فشجعتها على دخول برامج مسابقات غنائية مثل مودرن ستار وأراب أيدول والذي كان خطوة هامة في مشوارها الفنى حتى الآن.