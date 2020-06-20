رابطة المحترفين الإماراتية تعتمد النظام الجديد لكأس الخليج العربي موسم 2021-2020

السبت 20/يونيو/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
وكالات

 

اعتمدت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية اليوم السبت، النظام الجديد لكأس الخليج العربي موسم 2020-2021.

 

 

وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري الرابع عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم السبت، برئاسة حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وطارق علي الشبيبي نائب رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وسبيت خاطر، إسماعيل راشد، ناصر عبد الله الحمادي، سليمان البلوشي وطه عزت أعضاء اللجنة، وليد إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين ومبخوت الهاجري مقرر اللجنة الفنية.

 

وناقش الاجتماع السيناريوهات المقترحة بشأن روزنامة الموسم الرياضي 2020-2021، حيث تم اعتماد المقترح المبدئي لتواريخ انطلاق بطولات المحترفين، على أن تتم مناقشته خلال الاجتماع المشترك مع ممثلي لجنة المنتخبات ولجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم والمقرر عقده غداً الأحد، ثم يتم عرض المقترح النهائي بعد الاتفاق مع ممثلي أندية المحترفين في الاجتماع المقرر عقده في منتصف الأسبوع وعرضه على القنوات الناقلة أصحاب الحقوق.

 

وتم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي للنظام الجديد لمسابقة كأس الخليج العربي بداية من موسم 2021-2020، حيث ستقام مباريات المسابقة بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل من مباريات الدور الأول ودور الثمانية ودور الأربعة، ثم المباراة النهائية.

 

وسيتم تحديد الفرق المتنافسة في جميع الأدوار الإقصائية بناءً على قرعة رسمية واحدة، بالإضافة إلى تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات خلال مرحلتي الذهاب والإياب، وسيتم اختيار الفرق المتنافسة في الدور الأول على أن تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الذي تم سحب اسمه أولاً في القرعة.

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