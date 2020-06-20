"الداخلية" السعودية تؤكد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية

السبت 20/يونيو/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
طالبت وزارة الداخلية السعودية، من خلال حملتها الاعلامية لتوعية المواطنين والمقيمين لاتباع التعليمات وعدم مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية (البروتوكولات) المعتمدة من قبل الجهات المختصة لمواجهة ⁦‪‬⁩ فيروس كورونا المستجد، استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي .

والعقوبة التي يمكن أن تطال كل من يخالف التعليمات .

حيث انتشرت اللوحات على الطرق وفي الشوارع للتذكير بأهمية اتباع الاجراءات الاحترازية وتطبيق ما جاء في بيانات وزارة الداخلية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأصدر  مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية،

فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:

أولا: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة ما يلي:

ـ التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.

 الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

ـ ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى.

-تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

ثانياً: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

ثالثا: استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

رابعًا: التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقد شدد المصدر المسؤول على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.


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وزارة الداخلية لاجراءات قماشية السعودية الالتزام الاحترازية

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