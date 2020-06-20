بعد أزمته الأخير .. شريف منير يستعرض صورة له مع أسرته

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يحرص الفنان شريف منير على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".





ونشر الفنان شريف منير صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيها مع عائلته، معلقاً قائلا"معرفش يمسحوا الصورة دي ليه؟".







يذكر أن آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه"، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، احمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى .