بإطلالة خضراء.. حلا شيحة تظهر مع جمال الطبيعة

السبت 20/يونيو/2020 - 07:58 م
حلا شيحة
حلا شيحة
مي مرسي
شاركت الفنانة حلا شيحة صورة من أحدث جلسة تصوير لها ظهرت فيه بملابس باللون الأخضر وبدوم ميك أب وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفديوهات "إنستجرام".

وعلقت الفنانة حلال شيحة قائلة "أنت تحمل الكثير من الحب في قلبك... امنح البعض لنفسك كن أنت، كن سعيدًا، كن مرحًا"، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "انتي جميلة أوي"،"ماشاء الله عليكي قمر"،"أنا بحبك أوي".

وبالتزامن مع ذلك قامت الفنانة حلال شيحة بالإعتراف بندمها بسبب إجرائها لعملية تجميل غيرت في ملامحها الهادئة ولكنها لم تعارض عمليات التجميل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلال شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا وحقق نجاحا كبيرا.

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