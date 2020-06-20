أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

السبت 20/يونيو/2020 - 07:40 م
احمد موسي
احمد موسي
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لديها الشرعية الدولية للتدخل في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والعربي، موضحا أن ما يحدث في الدولة الشقيقة تهديد مباشر لـ 100 مليون مصري؛ لأنها حدودنا وثرواتنا

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت: "إذا قررت المليشيات والمرتزقة التوجه نحو سرت والجفرة سوف يتدخل الجيش المصري لحماية الأمن القومي المصري، مؤكدا أن رسالة الرئيس السيسي ومصر قادمة من المنطقة الغربية العسكرية لكل المليشيات الإرهابية في ليبيا لتحذيرهم من الاقتراب من سرت والجفرة.

وأكمل: "مدينة سرت لها أهمية كبيرة لكل الشعب الليبي، الرئيس السيسي وجه رسائل إلى كل من يهمه الأمر ومصر لم تتحدث أبدا بهذه اللغة، ولكنها تحدثت عندما وجدت الغزو الحقيقي من تركيا على الأراضي الليبية".

ونوه إلى أن أي اقتراب من سرت والجفرة يعتبر اعتداء على الأمن القومي المصري، معقبا: "إذا قرر أردوغان الاقتراب من حدود سرت والجفرة سيجد مصر داخل أرض المعركة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.

وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميلشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.

رسائل قوية من السيسي

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

استهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

كفاءة القوات المسلحة

وأكد السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا: "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا عبد الفتاح السيسي بوابة الفجر المنطقه العسكريه العسكريه الغربيه الحرب في ليبيا احمد موسي

أخبار تهمك

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

مجلس الأهلي يُطالب «إعلام المصريين» بوقف تجاوزات قناة الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة.. خليفة صلاح يطرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 17 ساعة

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر مستعدة لتسليح الشباب الليبي

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يوجه رسالة قوية للشعب الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

العروض المحلية تنهال على نجم الزمالك الشاب

منذ أقل من ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ أقل من نصف ساعة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ نصف ساعة

زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

منذ 19 دقيقة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

استعدوا لأي مهام.. أبرز رسائل السيسي للجيش خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية

"الشهاوي": تفقد السيسي المنطقة العسكرية الغربية رسالة للداخل والخارج

السيسي يشهد استعراض حرس الشرف بالمنطقة الغربية العسكرية

السيسي يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بـ"سيدي براني"

السيسي يطالب بسحب القوى الأجنبية وحل الميليشيات المسلحة في ليبيا

لأول مرة.. السيسي يحسم الجدل بشأن الدور المصري في ليبيا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:49 م

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

07:55 م

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

06:50 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟