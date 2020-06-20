بالتزامن مع عيد ميلاده.. أحمد بدير يسعى للعودة إلى المسرح مرة أخرى

السبت 20/يونيو/2020 - 07:51 م
أحمد بدير
أحمد بدير
مي مرسي
كشف الفنان أحمد بدير في تصريحات صحفية عن عودته للمسرح في الفترة القادمة ولكنه لم يتحدث عن اسمها أو مضمونها وذلك بالتزامن مع عيد ميلاده.

وعبر عن مدى سعادته بمسلسل "يا أنا يا جدو" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وعبر عن فرحه بتأثير هذا المسلسل في الجمهور وأنه نال إعجاب النقاد وما جذبه إلى المشاركة في هذا العمل هو السيناريو.

وقال أحمد بدير أنه لم يتعرض لأي صعوبات أثناء تصويره لهذا العمل وكان يتم اتخاذ إجرائات الوقاية من كورونا أثناء التصوير.

يذكر أن الفنان أحمد بدير يحتفل اليوم بعيد ميلاده وهو 20 يونيو عام 1945 وشارك في عدد كبير من الأعمالة وأهمها المسرحية وخاصة "ريا وسكينة" التي حفرت في أذهان الجماهير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيه عيد ميلاده أخبار الفجر الفني أحمد بدير

أخبار تهمك

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 17 ساعة

العروض المحلية تنهال على نجم الزمالك الشاب

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. خليفة صلاح يطرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

مجلس الأهلي يُطالب «إعلام المصريين» بوقف تجاوزات قناة الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ ثلث ساعة

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ أقل من نصف ساعة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يوجه رسالة قوية للشعب الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ نصف ساعة

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر مستعدة لتسليح الشباب الليبي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

استقال من وزارة الثقافة اعتراضا على قتل معتصمين.. معلومات عن توفيق عبد الحميد في عيد ميلاده

٨ معلومات عن محمود القلعاوي في عيد ميلاده

عاجل.. إيهاب فهمي مديرًا للمسرح الكوميدي

ماذا قال إيهاب فهمي بعد تعيينه مديرًا للمسرح الكوميدي؟

انتصار: مسرحية "ريا وسكينة تاني" ستكون بشكل مختلف تماما

عمل مجانا في "سوق العصر".. محطات بحياة كمال أبو رية في عيد ميلاده الـ57

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:49 م

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

07:55 م

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

06:50 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟