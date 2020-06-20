بالتزامن مع عيد ميلاده.. أحمد بدير يسعى للعودة إلى المسرح مرة أخرى
السبت 20/يونيو/2020 - 07:51 م
مي مرسي
كشف الفنان أحمد بدير في تصريحات صحفية عن عودته للمسرح في الفترة القادمة ولكنه لم يتحدث عن اسمها أو مضمونها وذلك بالتزامن مع عيد ميلاده.
وعبر عن مدى سعادته بمسلسل "يا أنا يا جدو" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وعبر عن فرحه بتأثير هذا المسلسل في الجمهور وأنه نال إعجاب النقاد وما جذبه إلى المشاركة في هذا العمل هو السيناريو.
وقال أحمد بدير أنه لم يتعرض لأي صعوبات أثناء تصويره لهذا العمل وكان يتم اتخاذ إجرائات الوقاية من كورونا أثناء التصوير.
يذكر أن الفنان أحمد بدير يحتفل اليوم بعيد ميلاده وهو 20 يونيو عام 1945 وشارك في عدد كبير من الأعمالة وأهمها المسرحية وخاصة "ريا وسكينة" التي حفرت في أذهان الجماهير.
وعبر عن مدى سعادته بمسلسل "يا أنا يا جدو" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وعبر عن فرحه بتأثير هذا المسلسل في الجمهور وأنه نال إعجاب النقاد وما جذبه إلى المشاركة في هذا العمل هو السيناريو.
وقال أحمد بدير أنه لم يتعرض لأي صعوبات أثناء تصويره لهذا العمل وكان يتم اتخاذ إجرائات الوقاية من كورونا أثناء التصوير.
يذكر أن الفنان أحمد بدير يحتفل اليوم بعيد ميلاده وهو 20 يونيو عام 1945 وشارك في عدد كبير من الأعمالة وأهمها المسرحية وخاصة "ريا وسكينة" التي حفرت في أذهان الجماهير.
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