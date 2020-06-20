آرسنال يواصل السقوط ويخسر أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

السبت 20/يونيو/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
حقق برايتون مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على آرسنال بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها سقط فريق ليستر سيتي في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه واتفورد.

وعلى ملعب فالمر ، تقدم نيكولاس بيبي بهدف لارسنال في الدقيقة 68 لكن لويس دينك أدرك التعادل لبرايتون في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف نيال موباي هدف الفوز القاتل لبرايتون.

وتوقف رصيد ارسنال عند 40 نقطة في المركز التاسع ورفع برايتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر. 

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