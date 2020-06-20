تعيين "العريفي" رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع

أصدر قرار مجلس إدارة الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع (وطنية)، وذلك خلال الاجتماع ‏الافتراضي للشركة رقم 109 والمنعقد يوم الأربعاء 17-6-‏‏2020م بالموافقة ‏على خطاب الاستاذ عبد العزيز بن عبدالكريم العيسى رئيس مجلس الإدارة السابق ‏بطلبه الاعتذار عن ‏الاستمرار فى رئاسة مجلس الشركة لظروفه الخاصة.





كما ‏وافق المجلس بالاجماع على ترشيح الأستاذ خالد الفهد العريفي -مدير عام ‏مؤسسة اليمامة الصحفية - رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع في ‏دورته الجديدة ، و شكر اعضاء المجلس الاستاذ العيسى على جهوده في الفترة ‏الماضية، والتي كان لها أثر كبير في إستمرار الشركة في السنتين الأخيرتين. كما ‏شكر المجلس للاستاذ العريفي قبوله برئاسة المجلس وتمنى أن يتمكن المجلس من مساعدة الشركة على تخطي ازمتها الخانقة والظروف الصعبة التي تمر بها.‏





ومن الجدير بالذكر أن الشركة تمر بظروف وتعثرات مالية خلال الخمس سنوات ‏الماضية، كادت ومازالت تهدد إستمرارية أعمالها، وتعد الشركة الوطنية الشركة ‏الأهم في قطاع التوزيع للصحف والخدمات اللوجستية، ويسعى مجلس الإدارة ‏حالياً لإعادة هيكلة الشركة وقطاعاتها للتحول إلى الريادة في قطاع التوزيع ‏والخدمات البريدية واللوجستية.‏