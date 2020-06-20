تعيين "العريفي" رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع
السبت 20/يونيو/2020 - 06:30 م
الفجر السعودي
أصدر قرار مجلس إدارة الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع (وطنية)، وذلك خلال الاجتماع الافتراضي للشركة رقم 109 والمنعقد يوم الأربعاء 17-6-2020م بالموافقة على خطاب الاستاذ عبد العزيز بن عبدالكريم العيسى رئيس مجلس الإدارة السابق بطلبه الاعتذار عن الاستمرار فى رئاسة مجلس الشركة لظروفه الخاصة.
كما وافق المجلس بالاجماع على ترشيح الأستاذ خالد الفهد العريفي -مدير عام مؤسسة اليمامة الصحفية - رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع في دورته الجديدة ، و شكر اعضاء المجلس الاستاذ العيسى على جهوده في الفترة الماضية، والتي كان لها أثر كبير في إستمرار الشركة في السنتين الأخيرتين. كما شكر المجلس للاستاذ العريفي قبوله برئاسة المجلس وتمنى أن يتمكن المجلس من مساعدة الشركة على تخطي ازمتها الخانقة والظروف الصعبة التي تمر بها.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة تمر بظروف وتعثرات مالية خلال الخمس سنوات الماضية، كادت ومازالت تهدد إستمرارية أعمالها، وتعد الشركة الوطنية الشركة الأهم في قطاع التوزيع للصحف والخدمات اللوجستية، ويسعى مجلس الإدارة حالياً لإعادة هيكلة الشركة وقطاعاتها للتحول إلى الريادة في قطاع التوزيع والخدمات البريدية واللوجستية.
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