تعيين "العريفي" رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع

السبت 20/يونيو/2020 - 06:30 م
خالد الفهد العريفي
خالد الفهد العريفي
الفجر السعودي
أصدر قرار مجلس إدارة الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع (وطنية)، وذلك خلال الاجتماع ‏الافتراضي للشركة رقم 109 والمنعقد يوم الأربعاء 17-6-‏‏2020م بالموافقة ‏على خطاب الاستاذ عبد العزيز بن عبدالكريم العيسى رئيس مجلس الإدارة السابق ‏بطلبه الاعتذار عن ‏الاستمرار فى رئاسة مجلس الشركة لظروفه الخاصة.

كما ‏وافق المجلس بالاجماع على ترشيح الأستاذ خالد الفهد العريفي -مدير عام ‏مؤسسة اليمامة الصحفية - رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع في ‏دورته الجديدة ، و شكر اعضاء المجلس الاستاذ العيسى على جهوده في الفترة ‏الماضية، والتي كان لها أثر كبير في إستمرار الشركة في السنتين الأخيرتين. كما ‏شكر المجلس للاستاذ العريفي قبوله برئاسة المجلس وتمنى أن يتمكن المجلس من مساعدة الشركة على تخطي ازمتها الخانقة والظروف الصعبة التي تمر بها.‏

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تمر بظروف وتعثرات مالية خلال الخمس سنوات ‏الماضية، كادت ومازالت تهدد إستمرارية أعمالها، وتعد الشركة الوطنية الشركة ‏الأهم في قطاع التوزيع للصحف والخدمات اللوجستية، ويسعى مجلس الإدارة ‏حالياً لإعادة هيكلة الشركة وقطاعاتها للتحول إلى الريادة في قطاع التوزيع ‏والخدمات البريدية واللوجستية.‏

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مدير عام فيه رئيس مجلس إدارة خالد الفهد العريفي تعيين الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع

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